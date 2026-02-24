Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади
Фінляндія оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів під національними прапорами.
Про це повідомила голова Фінського паралімпійського комітету Сарі Раутіо.
"Ми в Фінляндії хочемо дати нашим спортсменам можливість втілити в життя довгоочікувані паралімпійські мрії, незважаючи на чотири роки європейської війни, яка неминуче накладає тінь і на ці Паралімпійські ігри. Але мінімум, що ми можемо зробити, — це висловити свою позицію щодо рішень Міжнародного паралімпійського комітет стосовно російських спортсменів, пропустивши церемонію відкриття, як нас просила Україна", – заявила Раутіо.
Раніше до бойкоту приєдналися представники Чехії та Польщі.
Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.
У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.
Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.