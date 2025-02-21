Трамп зателефонував збірній США перед грою з Канадою

Президент США Дональд Трамп зробив дзвінок до хокейної команди країни напередодні фіналу Турніру чотирьох націй проти Канади. Він заявив, що не зможе бути присутнім на грі, але побажав успіхів та нагадав, про своє бажання зробити цю країну 51-м штатом.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Я підбадьорю команду в сьогоднішньому матчі з Канадою, яка зі значно нижчими податками і значно сильнішою безпекою колись, можливо, скоро стане нашим цінним і дуже важливим 51-м штатом", – заявив глава Білого дому.

I’ll be calling our GREAT American Hockey Team this morning to spur them on towards victory tonight against Canada, which with FAR LOWER TAXES AND MUCH STRONGER SECURITY, will someday, maybe soon, become our cherished, and very important, Fifty First State. I will be speaking… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 20, 2025

Тренер збірної США Майк Салліван назвав розмову з Трампом великою честю, оскільки президент "залишив політику осторонь і знайшов час поговорити з гравцями", повідомляє прес-служба НХЛ.

Хокеїсти сполучених штатів додали, що розмова тривала близько 5 хвилин, а глава держави пообіцяв їм, що обов'язково перегляне гру в прямому ефірі.

Турнір проводиться на тлі політичної напруги між США та Канадою. Дональд Трамп кілька разів публічно заявляв, що "Канаді краще стати 51-м штатом США". Перші чотири ігри відбулися в Монреалі (Канада), решат три – у Бостоні.

Фінал Турніру чотирьох Націй відбудеться сьогодні, 21 лютого, о 3:00 за київським часом на арені "ТД Гарден".

США та Канада зустрічалися у 2 турі, американці здобули переконливу перемогу (1:3), тим самим забезпечивши собі місце у фіналі. За перші 9 секунд зустрічі відбулося відразу три бійки.

Нагадаємо, раніше легенда світового хокею Домінік Гашек заявив, що Трамп зараз робить усе, щоб Україна втратила свої території.