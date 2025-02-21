Джастін Трюдо відсвяткував перемогу Канади над США з уболівальниками в пабі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дивився фінальний поєдинок Турніру 4-х Націй США – Канада (2:3 ОТ) у пабі в компанії уболівальників "Кленових листків".

Відео святкування перемоги своєї збірної над національною командою південного сусіда політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Ви не можете забрати нашу країну – і нашу гру не можете забрати", – написав Трюдо.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Канада має стати 51-м американським штатом, а Джастіна Трюдо називав губернатором.

Нагадаємо, Турнір 4-х націй, в якому брали участь збірні Канади, США, Швеції та Фінляндії, було проведено вперше. Він замінив традиційний для цієї пори Матч усіх зірок НХЛ.