Визначилися найцінніший гравець та символічна збірна ЧС-2025 в елітному дивізіоні

Визначилися найкращий гравець та символічна збірну чемпіонату світу з хокею-2025 в елітному дивізіоні, за підсумками якого чемпіоном стала збірна США.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Найкращим гравцем турніру (MVP) визнано воротаря збірної Швейцарії Леонардо Дженоні.

Найкращий гравець турніру: Леонардо Дженоні (Швейцарія)

Найкращий воротар: Леонардо Дженоні (Швейцарія)

Найкращі захисники: Зак Веренськи (США), Дін Кукан (Швейцарія)

Найкращі форварди: Давід Пастрнак (Чехія), Еліас Ліндгольм (Швеція), Нік Олесен (Данія).

Зазначимо, що незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті. Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році.

Швейцарці жодного разу не були чемпіонами світу, але за останні кілька десятиліть значно покращили свої результати.

Минулого року вони стали фіналістами ЧС. Брали "срібло" швейцарці також у 2013 та 2018 роках.

Нагадаємо, на груповому етапі США і Швейцарія були в одній групі. Американці тоді зазнали поразки з рахунком 0:3.