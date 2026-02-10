Артур Оганджанян: Канада і США – фаворити Олімпійських ігор

Український воротар Артур Оганджанян практично все життя присвятив хокею. Голкіпер виступав в Україні, США, Італії, Данії, а в останні роки грає у Швеції.

"Чемпіон" вирішив дізнатися його думку про майбутній хокейний турнір Олімпійських ігор 2026, поцікавився, хто з колег по цеху йому симпатизує, та запитали, чи є час, щоб слідкувати за іншими зимовими видами спорту.

– Стартує хокей на зимових Олімпійських Іграх. Кого б ви виділили як фаворита турніру?

– Важко виділити фаворита крім збірних Канади і США. Якщо не вийдуть одна на одну в півфіналі, то саме у фіналі ці команди і зустрінуться.

– 8 років тому збірна Німеччини здивувала світ. Збірна Швейцарії останніми роками дивує на ЧС. Як думаєте, хто зможе стати "темною конячкою"?

– Думаю, "темною конячкою" особливо ніхто не буде. Фаворити в конкретних іграх, особливо на стадії плейоф, будуть перемагати. Найімовірніше, весь турнір без якихось сенсацій відбуватиметься, мені здається.

– У збірних будуть і воротарі з НХЛ, і з європейських ліг. За грою кого вам буде цікавіше поспостерігати. І якщо вже зачепили тему, то хто з нинішніх голкіперів тобі симпатизує найбільше, а хто таким був у дитинстві?

– Я б не сказав, що мені за кимось конкретно буде цікаво спостерігати. Цікаво мені буде дивитися абсолютно за всіма. І за НХЛівськими воротарями, і за воротарями з європейських ліг, порівняти рівень.

За італійців гратиме Давіде Фадані. Буде цікаво подивитися на нього, як себе покаже, якщо дадуть зіграти. Грав проти нього на ЧС U-20, обидва рази грали по буллітах.

Знаю, що збірна Франції випустить кожного воротаря на одну гру групової стадії. Цікаво подивитися на всіх.

З нинішніх голкіперів мені дуже симпатизує 21-річний Джейкоб Фаулер з Монреаль Канедієнс. Його підпускають тільки, він ще не стабільний основний. Подобається Ларс Юханссон, який грає у шведській вищій лізі за Фрелунду.

Найпершим воротарем, чия гра мені сподобалася, був Мартін Бродо. Потім Раян Міллер і Тім Томас у тому ж віці, в дитинстві, мені подобалися. Трохи пізніше додалися Генрік Люндквіст, Керрі Прайс.

Зараз багато дивлюся за воротарями зі шведської вищої ліги, шведської другої ліги. Тут багато виконавців, у яких багато чому можна повчитися, щоcь підглянути.

– Ви вже тривалий час живете у Швеції, чи відчувається, що наближається свято хокею на Олімпіаді? Можливо, у містах є білборди з анонсами або кафе заманюють для переглядів?

– Якщо чесно, взагалі не відчувається. Можливо, я живу в такому місті (Кіруна є найпівнічнішим містом Швеції, населення 23 тисячі осіб – прим.), де, в принципі, і немає білбордів. Мені здається, що людям досить все одно.

Напевно, у великих містах, я цього не знаю точно, людям цікаво. Можливо, є якісь акції, але не стежу.

– У вас у команді є кілька гравців із Фінляндії. Ці збірні зіграють в одній групі. Поки що, не було сильних дискусій або суперечок якихось, можливо, парі на інтерес укладали?

– Поки не було жодних дискусій, суперечок, парі. Ніхто на рахунок Олімпіади не висловлюється (інтерв'ю записувалося за кілька днів до старту турніру – прим.).

Торік, коли грав за Варезе, був турнір Чотирьох націй, фінські гравці чітко говорили, що їм все одно на турнір, але головне – гра проти Швеції. Це дербі національної важливості.

Можливо, й зараз у Кіруні йдуть якісь обговорення, але я ж шведською чи фінською не можу повністю вникнути в контекст. Думаю, за день або в день гри обговорення буде бурхливе.

– Ну і наостанок. Ви все життя присвятили зимовому виду спорту, а як до інших: біатлон, фігурне катання, лижі? Слідкуєте за чимось?

– Чесно кажучи, не стежу за зимовими видами спорту. Ні за біатлоном, ні за лижами, ні за фігурним катанням, але зате дуже сильно люблю хокей.

Хокейний турнір Олімпійських ігор 2026 розпочнеться вже завтра. Однозначно він буде цікавим. Шарму додає той факт, що вперше з 2014 року на ОІ будуть виступати й представники НХЛ.