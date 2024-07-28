Збірна України — збірна Аргентини: анонс матчу на Олімпійських іграх-2024

У вівторок, 30 липня, відбудеться вирішальний матч групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Аргентини. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Олімпійська збірна України

Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

У першому турі групового етапу українці неочікувано поступилися головному андердогу групи B Іраку, попри те, що відзначились першими. А вже в наступному матчі команда Ротаня у меншості здолала Марокко.

Олімпійська збірна Аргентини

Для футбольної збірної Аргентини це вже дев'яті Олімпійські ігри. Востаннє вони змагалися на цьому турнірі у 2021 році, де набрали 4 бали і не змогли вийти з групи через гіршу різницю забитих і пропущених голів.

За всю історію аргентинці тричі виходили у фінал турніру і двічі ставали переможцями. Це сталося на Олімпіадах 2004 та 2008 років, у Афінах та Пекіні відповідно.

У першому турі групового етапу збірна Аргентини сенсаційно програла Марокко після скандального догравання матчу, а вже у наступному поєдинку аргентинці впевнено здолали Ірак.

Історія зустрічей

Збірна України U-23 ніколи не зустрічалася з однолітками з Аргентини. Та і загалом українські збірні усіх вікових категорій не грали проти цієї країни, тож це буде дебютна зустріч.

Орієнтовні склади

Україна: Фесюн — Мартинюк, Таловєров, Батагов, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Хлань, Брагару, Сікан

Аргентина: Рульї — Гарсія, Отаменді, Ді Чезаре, Солер — Альмада, Фернандес, Ессе, Медіна, Бельтран — Альварес

Факти та цифри

Збірна України з футболу вперше в історії грає на Олімпійських іграх;

Для Аргентини це вже 9-ті Олімпійські ігри;

Аргентинці двічі тріумфували на цьому турнірі, у 2004 та 2008 роках;

Збірні України та Аргентини усіх вікових категорій ніколи не грали між собою;

У збірній Аргентини втричі більше легіонерів (виступають не в домашньому чемпіонаті), ніж в України (9 проти 3);

Україна у 8 разів дешевша за Аргентину (30,85 проти 247,55 мільйонів доларів);

Збірна України вже грала на Парк Олімпік Ліоннез на Олімпіаді-2024. Це був матч проти Іраку, який українці програли;

Найдорожчим гравцем групи B є представник збірної Аргентини Хуліан Альварес (90 млн євро);

Найбільше представлення серед всіх клубів світу на Олімпіаді має донецький Шахтар (Дмитро Криськів, Данило Сікан, Кирило Фесюн, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв — Україна, Став Лемкін — Ізраїль).

Де дивитися

Гру наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO в розділі "Спорт", а також у вигляді поп-ап каналів Discovery+ в розділі "Телебачення" та в спеціальному розділі Discovery+.

Окрім того, переглянути матч можна на вебсайті та регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.), включаючи ОТТ-сервіси.

Прогноз Чемпіона

Нічия — 1:1.

Перемога України — 4,60;

Нічия — 4,00;

Перемога Аргентини — 1,65.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.