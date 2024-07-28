Збірна України — збірна Аргентини: анонс матчу на Олімпійських іграх-2024
У вівторок, 30 липня, відбудеться вирішальний матч групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Аргентини. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Олімпійська збірна України
Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.
У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).
У першому турі групового етапу українці неочікувано поступилися головному андердогу групи B Іраку, попри те, що відзначились першими. А вже в наступному матчі команда Ротаня у меншості здолала Марокко.
Олімпійська збірна Аргентини
Для футбольної збірної Аргентини це вже дев'яті Олімпійські ігри. Востаннє вони змагалися на цьому турнірі у 2021 році, де набрали 4 бали і не змогли вийти з групи через гіршу різницю забитих і пропущених голів.
За всю історію аргентинці тричі виходили у фінал турніру і двічі ставали переможцями. Це сталося на Олімпіадах 2004 та 2008 років, у Афінах та Пекіні відповідно.
У першому турі групового етапу збірна Аргентини сенсаційно програла Марокко після скандального догравання матчу, а вже у наступному поєдинку аргентинці впевнено здолали Ірак.
Історія зустрічей
Збірна України U-23 ніколи не зустрічалася з однолітками з Аргентини. Та і загалом українські збірні усіх вікових категорій не грали проти цієї країни, тож це буде дебютна зустріч.
Орієнтовні склади
Україна: Фесюн — Мартинюк, Таловєров, Батагов, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Хлань, Брагару, Сікан
Аргентина: Рульї — Гарсія, Отаменді, Ді Чезаре, Солер — Альмада, Фернандес, Ессе, Медіна, Бельтран — Альварес
Факти та цифри
- Збірна України з футболу вперше в історії грає на Олімпійських іграх;
- Для Аргентини це вже 9-ті Олімпійські ігри;
- Аргентинці двічі тріумфували на цьому турнірі, у 2004 та 2008 роках;
- Збірні України та Аргентини усіх вікових категорій ніколи не грали між собою;
- У збірній Аргентини втричі більше легіонерів (виступають не в домашньому чемпіонаті), ніж в України (9 проти 3);
- Україна у 8 разів дешевша за Аргентину (30,85 проти 247,55 мільйонів доларів);
- Збірна України вже грала на Парк Олімпік Ліоннез на Олімпіаді-2024. Це був матч проти Іраку, який українці програли;
- Найдорожчим гравцем групи B є представник збірної Аргентини Хуліан Альварес (90 млн євро);
- Найбільше представлення серед всіх клубів світу на Олімпіаді має донецький Шахтар (Дмитро Криськів, Данило Сікан, Кирило Фесюн, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв — Україна, Став Лемкін — Ізраїль).
Де дивитися
Гру наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO в розділі "Спорт", а також у вигляді поп-ап каналів Discovery+ в розділі "Телебачення" та в спеціальному розділі Discovery+.
Окрім того, переглянути матч можна на вебсайті та регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.), включаючи ОТТ-сервіси.
Прогноз Чемпіона
- Нічия — 1:1.
Коефіцієнти від Фавбет
- Перемога України — 4,60;
- Нічия — 4,00;
- Перемога Аргентини — 1,65.
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