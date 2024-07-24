Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Аргентина вирвала нічию в Марокко, Іспанія перемога Узбекистан у 1 турі Олімпіади-2024

Микола Дендак — 24 липня, 18:07
Аргентина вирвала нічию в Марокко, Іспанія перемога Узбекистан у 1 турі Олімпіади-2024

Сьогодні, 24 липня, відбулися перші 2 матчі першого туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Зокрема, суперники збірної України у групі B Аргентина та Марокко зіграли між собою в поєдинку, що завершився внічию. Аргентинці зрівняли рахунок на 16-й доданій хвилині матчу.

Також Іспанія здолала Узбекистан, а її гравець 21-річний Марк Пубіль забив перший гол на цьогорічному розіграші турніру.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Футбол, груповий етап
1 тур, 24 липня

Група B

Аргентина — Марокко 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Рахімі, 0:2 - 51 Рахімі, 1:2 - 68 Сімеоне, 2:2 - 90+16 Медіна.

Група C

Узбекистан — Іспанія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Пубіль, 1:1 - 45+3 Шомуродов, 1:2 - 62 Гомес.

Нереалізований пенальті: Гомес 59.

Також 24 липня відбудеться ще 6 матчів:

  • 18:00 Гвінея — Нова Зеландія
  • 18:00 Єгипет — Домініканська республіка
  • 20:00 Ірак — Україна
  • 20:00 Японія — Парагвай
  • 22:00 Франція — США
  • 22:00 Малі — Ізраїль

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Париж-2024 Узбекистан Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу Олімпійські ігри-2024 збірна Марокко з футболу Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України з футболу

Париж-2024

Перша ракетка світу пропустить Олімпіаду-2024
Україно, до перемоги: УАФ опублікувала надихаюче відео з олімпійською збірною України
Таловєров: ЛАСК спершу казав обирати між Євро та Олімпіадою
Париж-2024: де дивитися Олімпіаду онлайн в Україні
Іспанія забила перший гол на Олімпійських іграх-2024

Останні новини