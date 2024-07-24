Аргентина вирвала нічию в Марокко, Іспанія перемога Узбекистан у 1 турі Олімпіади-2024

Сьогодні, 24 липня, відбулися перші 2 матчі першого туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Зокрема, суперники збірної України у групі B Аргентина та Марокко зіграли між собою в поєдинку, що завершився внічию. Аргентинці зрівняли рахунок на 16-й доданій хвилині матчу.

Також Іспанія здолала Узбекистан, а її гравець 21-річний Марк Пубіль забив перший гол на цьогорічному розіграші турніру.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Футбол, груповий етап

1 тур, 24 липня

Група B

Аргентина — Марокко 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Рахімі, 0:2 - 51 Рахімі, 1:2 - 68 Сімеоне, 2:2 - 90+16 Медіна.

Група C

Узбекистан — Іспанія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Пубіль, 1:1 - 45+3 Шомуродов, 1:2 - 62 Гомес.

Нереалізований пенальті: Гомес 59.

Також 24 липня відбудеться ще 6 матчів:

18:00 Гвінея — Нова Зеландія

18:00 Єгипет — Домініканська республіка

20:00 Ірак — Україна

20:00 Японія — Парагвай

22:00 Франція — США

22:00 Малі — Ізраїль

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).