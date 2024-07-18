Олімпійська збірна України втратила перемогу над Парагваєм перед стартом Ігор-2024

Олімпійська збірна України зіграла внічию з Парагваєм U-23 у товариському матчі в межах підготовки до Ігор-2024 у Парижі.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Наприкінці першого тайму голом відзначився Максим Хлань. Подвоїв перевагу українців Олег Федор. Попри це, збірна України не змогла втримати перемогу та пропустила два голи в кінцівці поєдинку.

Зазначимо, що голкіпер "синьо-жовтих" Кирило Фесюн відбив два одинадцятиметрових.

Товариський матч

18 липня

Україна U-23 – Парагвай U-23 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Хлань, 2:0 - Федор

Для "синьо-жовтих" це був другий спаринг. Раніше українці розписали мирову з Єгиптом.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімп