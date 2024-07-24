Грандіозний скандал на Олімпіаді: Аргентина та Марокко догравали матч через 2 години після фінального свистка

Матч 1 туру Олімпійських ігор-2024 між збірними Аргентини та Марокко було відновлено через 2 години після фінального свистка.

Поєдинок завершився о 18:07 за київським часом з рахунком 2:2. Аргентинці поступалися у два м’ячі, але змогли здійснити камбек завдяки голу на 90+16 хвилині.

Втім, пізніше стало відомо про те, що автор рятівного голу Крістіан Медіана перебував у офсайді. Через дві години після фінального свистка головний арбітр переглянув відеоповтор і скасував взяття воріт.

Після того команди повернулися на поле і відіграли ще три хвилини, але голів більше не забивали. Відтак збірна Марокко перемогла з рахунком 2:1.

Це не єдиний інцидент, який стався в цьому матчі. Коли аргентинські гравці йшли з поля, в них почали кидати петарди.