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Грандіозний скандал на Олімпіаді: Аргентина та Марокко догравали матч через 2 години після фінального свистка

Ігор Чернявський — 24 липня, 20:28
Грандіозний скандал на Олімпіаді: Аргентина та Марокко догравали матч через 2 години після фінального свистка

Матч 1 туру Олімпійських ігор-2024 між збірними Аргентини та Марокко було відновлено через 2 години після фінального свистка.

Поєдинок завершився о 18:07 за київським часом з рахунком 2:2. Аргентинці поступалися у два м’ячі, але змогли здійснити камбек завдяки голу на 90+16 хвилині.

Втім, пізніше стало відомо про те, що автор рятівного голу Крістіан Медіана перебував у офсайді. Через дві години після фінального свистка головний арбітр переглянув відеоповтор і скасував взяття воріт.

Після того команди повернулися на поле і відіграли ще три хвилини, але голів більше не забивали. Відтак збірна Марокко перемогла з рахунком 2:1.

Це не єдиний інцидент, який стався в цьому матчі. Коли аргентинські гравці йшли з поля, в них почали кидати петарди.

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