Олімпійська збірна України у серії пенальті переграла Кот-д'Івуар у фіналі турніру у Франції

Олімпійська збірна України з футболу обіграла Кот-д'Івуар U20 у фінал міжнародного товариського турніру у Франції.

Матч завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті тріумфували "синьо-жовті".

Збірна України відкрила рахунок на 7-й хвилині гри. Півзахисник Денис Шостак перехопив м'яч у захисника суперників та впевнено переграв голкіпера (1:0).

Українці подвоїли перевагу на 31-й хвилині. Данило Сікан вийшов сам на сам з голкіпером та віддав передачу на Максима Хланя, який переправив м'яч у пусті ворота (2:0)

Наприкінці тайму івуарійці відіграли один гол. Після прострілу з флангу замкнув передачу Патрік Уотро (2:1). А вже на 60-й хвилині нападник оформив дубль. Його партнери скористалися помилкою Володимира Селюка, який втратив м'яч перед своїми воротами та зрівняли рахунок у зустрічі (2:2).

Оскільки в основний час поєдинку команди не визначили переможця, тому згідно з регламентом турніру відбулась серія післяматчевих пенальті, в якій влучнішими були українці — 5:4. Голкіпер "синьо-жовтих" Кирило Фесюн відбив останній удар суперника.

Tournoi Maurice Revell

Обань, Франція

Фінал, 16 червня

Україна U-23 — Кот-д'Івуар U20 2:2 (2:1) — серія пенальті 5:4

Голи: 1:0 - Шостак, 2:0 - 31 Хлань, 1:2 - 45+3 Уотро, 2:2 - 59 Уотро

Україна (U-23): Фесюн, Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк, Велетень (Сігеєв, 71), Рубчинський (Кучерявий, 87), Шостак (Очеретько, 56), Хлань, Федор (Ярмолюк, 46), Сікан (к) (Краснопір, 56).

Запасні: Єрмаков, Павлюк, Синчук.

Кот-д’Івуар (U-20): Конан, Зогбе, Сімпоре, Агнікой, В. Конате, О. Куассі, У. Конате, М. Коне (Джіре, 84), А. Конате (к), Вава (Гудусс, 71), Вотро (Ш. Коне, 90+8).

Попереджені: Мартинюк (22), Велетень (68) — В. Конате (9), М. Коне (73).

Нагадаємо, у першому турі українці розгромили Індонезію U-20, у другому знищили Італію U-21, а у третьому впевнено переграли Панаму U-23, а в останньому матчі групи виграли Японію U-19.