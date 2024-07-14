Невдача перед Олімпіадою: збірна України U-23 не змогла перемогти команду Єгипту

Збірна України з футболу U-23 провела товариський матч проти однолітків з національної команди Єгипту. Зустріч відбулася на одному з полів Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс (Франція).

"Жовто-сині" впевнено розпочали поєдинок, відкривши рахунок вже на 11-й хвилині. Однак гол Максима Брагару став єдиним для підопічних Руслана Ротаня у цьому матчі.

Натомість збірна Єгипту не стала хлопчиками для биття, а також відповіла забитим м'ячем наприкінці другого тайму, вирвавши нічию.

Контрольний матч

14 липня

Україна U-23 – Єгипет U-23 – 1:1

Гол: Брагару, 11

На Олімпійських іграх 2024 збірна України зіграє в групі з Аргентиною, Марокко та Іраком, а Єгипту у квартеті протистоятимуть Узбекистан, Іспанія та Доменікана. У плейоф вийдуть по дві найкращі команди.

Футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за Києвом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.