Шанси збірної України вийти в плейоф Олімпіади-2024: який результат потрібен

Вже у вівторок, 30 липня збірна України зіграє в проти Аргентини в останньому третьому турі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024. Для пересічного глядача наша група стала однією з найцікавіших, адже кожна команда може посісти будь-яке місце.

А ось для українських вболівальників вона викликала неконтрольовані асоціації з Євро-2024, де українці опинилися у схожій ситуації. І, зрештою, група E стала першою в історії турніру, де всі команди набрали рівну кількість балів, і, на жаль, за додатковими показниками вилетіла саме Україна.

Тож ми вирішили розібратися, чи є шанс на повторення ситуації з чемпіонату Європи, і що станеться у такому разі.

Яка наразі ситуація в групі В

Варто зазначити, що турнірна таблиця на сайті Олімпійських ігор відрізняється від таблиці ФІФА. В першій Україна посідає 3 сходинку, а в другій — другу. Якщо подивитись на регламент, то за ним українці повинні бути саме другими, тож можливо, це просто помилка.

Та в будь-якому разі, фінальні місця нашого квартету визначаться у вівторок, після останнього туру. В нашій групі існує кілька варіантів розвитку подій, тож давайте розглянемо всі.

(У плейоф виходять два перші місця кожної з груп)

Перемога України

Перемога Іраку

За певних обставин збірна України не зможе посісти перше місце у групі. Якщо Ірак переможе Марокко з більшою різницею голів, ніж Україна, то за іншими показниками обійде українців. Якщо ж перемоги будуть рівнозначними, то перше місце в нас.

Нічия між Іраком та Марокко

Перша сходинка в групі буде за підопічними Руслана Ротаня. Другу сходинку посядуть марокканці. В такій ситуації вилітатимуть збірні Іраку та Аргентини.

Перемога Марокко

Схожа ситуація, як і з Іраком. Якщо перемоги будуть рівнозначними, то Україна буде на першому. Якщо ж Марокко матиме кращу різницю забитих та пропущених, то саме ця збірна посяде першу сходинку.

Нічия між Україною та Аргентиною

Перемога Іраку

Україна буде на третьому місці та не зможе пройти в наступний етап. Головною проблемою в цій ситуації є краща різниця забитих і пропущених у збірної Аргентини, тому саме вони будуть вище.

Нічия між Іраком та Марокко

Єдиний розклад, коли Україна вийде у плейоф без перемоги над аргентинцями. В усіх у групі буде 4 бали, проте найгірша різниця в Іраку та звитяга над Марокко у другому турі виведуть на другу сходинку саме українців. Перше місце посяде Аргентина.

Перемога Марокко

Розклад той самий, що й у разі перемоги Іраку, треба лише змінити збірні місцями. Перше — Марокко, друга — Аргентина, а вилітаємо ми та Ірак.

Поразка України

Якщо ми програємо Аргентині, то в нас не буде жодного шансу вийти у плейоф. Хіба що ФІФА оштрафує когось із наших суперників, як це сталося з жіночою збірною Канади. Проте навряд таке станеться.

Погляд в історію, яка розв'язка найбільш очікувана

Загалом, за всю історію футболу на Іграх, схожа ситуація після двох турів групового етапу була лише 4 рази. І жоден не завершився ідеальною рівністю. Вперше це сталося на ОІ-1968. Тоді в останньому турі було дві перемоги фаворитів, Франції та Мексики. Вдруге — у Сіднеї-2000. Результат аналогічний, у наступний етап вийшли Бразилія та Японія.

Найбільше в цьому плані запам'ятався розіграш 2004 року в Афінах, коли така ситуація була одразу у двох групах. І що цікаво, в одній з них також були Ірак та Марокко. Тоді Ірак, попри поразку від Марокко, посів перше місце, а марокканці, попри перемогу — останнє. Якщо цей фінальний рахунок повториться, то нас врятує тільки перемога.

Висновки

Підсумовуючи, єдиною можливістю збірної України гарантовано вийти в плейоф є перемога над Аргентиною. У разі нічиєї нам потрібно буде молитися на мирову і в іншому матчі групи. А тому необхідно вигравати, і бажано не мінімально, щоб опинитися на першому місці та претендувати на легшого суперника у чвертьфіналі.

Перемога України — 4,60;

Нічия — 4,00;

Перемога Аргентини — 1,65.

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