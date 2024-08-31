Перше золото. Підсумки виступу українських спортсменів 30 серпня на Паралімпіаді-2024

30 серпня, у другий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, що тривають у Парижі, українські атлети змагалися у семи видах спорту та здобули 4 медалі.

Перше золото Україні приніс плавець Олександр Комаров, що став найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5. Для Комарова, який ще й побив паралімпійський рекорд, це друга нагорода в Парижі-2024 після бронзи на 200-метрівці вільним стилем.

Олександр Комаров Getty Images

А ось Данило Чуфаров та Михайло Сербін, які виступають у класі S11, посіли відповідно 6 та 7 місця у фіналі плавання на 400 метрів вільним стилем. Також Олексій Вірченко у класі S13 в плаванні на 100 метрів на спині фінішував шостим.

26-річна українка Ірина Пойда тривалий час лідирувала у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представниць класу S5, проте на останніх 50 метрах поступилась британці й здобула срібну нагороду, яка для неї стала другою на цій Паралімпіаді. Раніше вона отримала срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Ірина Пойда Getty Images

У фіналі змішаної естафети 4 по 50 метрів вільним стилем українська команда плавців, яку представляли Денис Остапченко, Ірина Пойда, Ярослав Семененко та Вероніка Коржова, продемонстрували четвертий результат та залишились без командної нагороди.

Першу медаль для України в легкій атлетиці здобув Владислав Білий, який у секторі метання списа в класі F38 став срібним призером, показавши в найкращій спробі результат 52,86 метра. Ще один представник України Олександр Дорошенко був близьким до потрапляння на п'єдестал пошани, однак до бронзи йому забракло 12 сантиметрів.

Пізніше 24-річна легкоатлетка з Кременчука Наталія Кобзар здобула ще одну в легкій атлетиці, фінішувавши другою у бігу на 200 метрів (клас T37). Для Кобзар це друга в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 вона стала срібною призеркою у бігу на 400-метрівці.

Настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова переграли чемпіонів світу з Бразилії Бруну Александру та Пауло Салміна та вийшли до півфіналу, гарантувавши собі медаль. Також Шинкарьова змагалася в жіночому парному розряді настільного тенісу, клас WD20, разом із Мариною Литовченко, де на стадії 1/4 фіналу поступилася у трьох сетах бразилійкам Даніелле Равен та Бруну Александрі.

У стрільбі з гвинтівки R4 на 10 метрів Віталій Плакущий, що виступає у категорії SH2 (спортсмени, що використовують підставку, адже мають порушення, що зачіпають одну або обидві руки) зупинився за крок до медалі, опинившись на 4 місці за підсумками фінального виступу. Інший українець Василь Ковальчук не зміг кваліфікуватися у фінал, посівши 17 місце.

Віталій Плакущий

Також на 4 сходинці у стрільбі з гвинтівки R2 на 10 метрів (клас SH1) опинилася стрільчиня Ірина Щетнік, яка виграла кваліфікацію. А ось Олексій Денисюк не зміг подолати кваліфікацію у стрільбі з пістолета P1 на 10 метрів у класі SH1. Він посів 11 місце, а у фінал вийшли 8 найкращих стрільців.

У парабадмінтоні (клас SL3) Оксана Козина в трьох сетах у вольовому стилі здолала представницю Індії Манасі Джоші — 10:21, 21:15, 23:21 у першому матчі групи. Також перемогу здобув Олександр Чирков, що виявився сильнішим за представника Нової Зеландії Войтека Чиза — 21:16, 21:10.

В академічному веслуванні, клас PR1, 23-річна Ганна Шеремет вийшла до фіналу, вигравши свій заїзд серед парних двійок. Вона подолала дистанцію за 10:12,00. Також володар світового рекорду Роман Полянський виграв свій заїзд в чоловічому одиночному академічному веслуванні класу PR1 у парній двійці, показавши результат 09:04,99, та напряму пройшов до фіналу.

Ганна Шеремет Getty Images

Кваліфікацію у велотреці у заїзді на 1000 метрів на час, клас C4-5, не зміг подолати Єгор Дементьєв. 37-річний українець посів 16 місце, тоді як для виходу до фіналу потрібно було потрапити до шістки кращих.

Змішана двійка Ярослав Коюда та Ганна Айсанова у класі PR2 фінішували третіми у своєму заїзді й не змогли пройти до фіналу з веслування напряму. Інша змішана двійка Станіслав Самолюк та Дар'я Котик у класі PR3 також завершили третіми свою кваліфікацію. Вони спробують вийти у фінал через втішні заїзди, де потрібно фінішувати щонайменше другими.

У бігу на 100 метрів серед чоловіків (клас T37) Владислав Загребельний та Микола Райський кваліфікувалися до фіналу, де фінішували на двох останніх позиціях — сьомим та восьмим відповідно.

У штовханні ядра Микола Жабняк (клас F37) показав результат 13,35 метра та посів 8 місце. Анастасія Москаленко показала результат 25,08 метра й посіла 5 сходинку у фіналі метання булави.

У чоловічій особистій першості в стрільбі з лука (клас ST) Сергій Атаманенко припинив боротьбу за медалі, мінімально поступившись в 1/16 фіналу бельгійцю Пйотру ван Монтагу — 139:140.

У боччі, клас BC4, Наталія Коненко програла представниці Канади Елісон Левіне — 3:5 у першому матчі групового етапу.

Чоловіча збірна України з голболу здобула непросту перемогу над командою Японії на груповому етапі. Завершальний поєдинок українці проведуть проти Китаю у неділю, 1 вересня, за його підсумками буде сформована сітка плейоф.

У стартовому турі групового етапу збірна України з волейболу сидячи в трьох сетах програла команді Ірану — 13:25, 12:25, 18:25. Для виходу в плейоф треба посісти щонайменше 2 місце.

Отже, за підсумком двох змагальних днів Україна завоювала 8 медалей: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові, і розташувалася на 13 місці медального заліку.