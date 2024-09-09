Мажула: Коли ти тренуєшся, а над тобою летять ракети, то це не підготовка
Українська веслувальниця на байдарці-одиночці Марина Мажула розповіла про підготовку до Паралімпійських ігор 2024 в умовах війни.
Її слова передає Суспільне.
"Звичайно, шлях підготовки був важчим. Коли ти тренуєшся і над тобою летять ракети, або бомблять Дніпро, а ти знаходишся на воді й під час тренувань не знаєш, що тобі робити — вибачте, але це була найважча підготовка, яка могла бути.
Ми або постійно в Дніпрі сиділи й тренувалися, або за кордон нас намагалися вивезти, щоб ми хоча б трішечки заспокоїлися та попрацювали за нормальних умов. А не так, що ти сидиш у Дніпрі, немає світла, немає як їсти приготувати, якісь елементарні побутові речі. Це не підготовка була, просто треш", — сказала Марина.
Нагадаємо, 41-річна уродженка Миколаєва здобула для України першу нагороду на Паралімпіаді-2024 у веслуванні — вона фінішувала другою, та стала срібною призеркою. В її активі також є срібло Токіо-2020 у цій дисципліні.