Мажула: Коли ти тренуєшся, а над тобою летять ракети, то це не підготовка

Українська веслувальниця на байдарці-одиночці Марина Мажула розповіла про підготовку до Паралімпійських ігор 2024 в умовах війни.

Її слова передає Суспільне.

"Звичайно, шлях підготовки був важчим. Коли ти тренуєшся і над тобою летять ракети, або бомблять Дніпро, а ти знаходишся на воді й під час тренувань не знаєш, що тобі робити — вибачте, але це була найважча підготовка, яка могла бути.

Ми або постійно в Дніпрі сиділи й тренувалися, або за кордон нас намагалися вивезти, щоб ми хоча б трішечки заспокоїлися та попрацювали за нормальних умов. А не так, що ти сидиш у Дніпрі, немає світла, немає як їсти приготувати, якісь елементарні побутові речі. Це не підготовка була, просто треш", — сказала Марина.