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Мажула: Коли ти тренуєшся, а над тобою летять ракети, то це не підготовка

Андрій Яросименко — 9 вересня, 11:10
Мажула: Коли ти тренуєшся, а над тобою летять ракети, то це не підготовка
Марина Мажула
Федерація каное України

Українська веслувальниця на байдарці-одиночці Марина Мажула розповіла про підготовку до Паралімпійських ігор 2024 в умовах війни.

Її слова передає Суспільне.

"Звичайно, шлях підготовки був важчим. Коли ти тренуєшся і над тобою летять ракети, або бомблять Дніпро, а ти знаходишся на воді й під час тренувань не знаєш, що тобі робити — вибачте, але це була найважча підготовка, яка могла бути.

Ми або постійно в Дніпрі сиділи й тренувалися, або за кордон нас намагалися вивезти, щоб ми хоча б трішечки заспокоїлися та попрацювали за нормальних умов. А не так, що ти сидиш у Дніпрі, немає світла, немає як їсти приготувати, якісь елементарні побутові речі. Це не підготовка була, просто треш", — сказала Марина.

Нагадаємо, 41-річна уродженка Миколаєва здобула для України першу нагороду на Паралімпіаді-2024 у веслуванні — вона фінішувала другою, та стала срібною призеркою. В її активі також є срібло Токіо-2020 у цій дисципліні.

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