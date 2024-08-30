🥈 Україна виграла першу медаль у легкій атлетиці на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна виграла першу медаль у легкій атлетиці.

У секторі метання списа в класі F38 українець Владислав Білий став срібним призером, показавши в найкращій спробі результат 52,86 метра.

Ще один представник України Олександр Дорошенко був близьким до потрапляння на п'єдестал пошани, однак до бронзи йому забракло 12 сантиметрів.

Додамо, що Білий поступився лише власнику світового рекорду, колумбійцеві Жозе Лемосу Рівасу.

Метання списа, чоловіки. Клас F38

1. 🥇 Жозе Лемос Рівас (Колумбія) — 63,81

2. 🥈 Владислав Білий (Україна) — 52,86

3. 🥉 Ан Дунгкван (Китай) — 51,97

4. Олександр Дорошенко (Україна) — 51,85

Це п'ята нагорода для України на Паралімпіаді-2024. Напередодні наші паралімпійці виграли чотири медалі в плаванні: Антон Коль та Ірина Пойда стали срібними призерами, а Анна Гонтар та Олександр Комаров здобули бронзові нагороди.

За всіма подіями другого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.