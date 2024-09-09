Майже в 5 разів більше, ніж олімпійцям: скільки призових Україна виплатить медалістам Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024 у французькому Парижі українські спортсмени виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. За здобуття нагород були передбачені призові, які виділяються з державного бюджету Міністерством молоді та спорту як преміальні.

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Розмір призових для паралімпійців ідентичний до того, який отримували чемпіони та призери Олімпійських ігор 2024: золота нагорода оцінюється у 125 тисяч, срібна медаль приносить власнику 80 тисяч, а бронзові призери отримають по 55 тисяч. Ні, не гривень, звісно, а доларів, що досить дивно, адже навіть купівля-продаж нерухомості офіційно відбувається у національній валюті.

Загалом Україна виплатить призерам Паралімпіади у Парижі понад вісім мільйонів доларів. Якщо бути точним — 8 095 000$. Для порівняння, за Олімпійські ігри преміальні медалістам становили майже в п'ять разів менше — 1 670 000 в американській валюті.

Призові українським паралімпійцям за видами спорту

1. 🏊‍♂️ Плавання — 3 785 000 $

2. 🏃 Легка атлетика — 1 755 000 $

3. 🥋 Дзюдо — 485 000 $

4. 🥎 Голбол — 480 000 $

5. 🤺 Фехтування — 430 000 $

6. 🏓 Настільний теніс — 370 000 $

7-8. 🛶 Веслування на байдарках і каное — 260 000 $

7-8. 🚴‍♂️ Велоспорт — 260 000 $

9. 🏋️‍♂️ Паверліфтинг — 135 000 $

10. 🚣 Академічне веслування — 80 000 $

11. ⚾️ Боча — 55 тисяч $

Представники збірної України у плаванні отримають майже половину від усіх призових — 3,785 млн доларів. Також більше мільйона доларів виплатять легкоатлетам, а в інших видах спорту преміальні суттєво менші.

Зазначимо, що за одну срібну медаль у голболі, де Україна вперше в історії стала призером Ігор, команда з шести спортсменів отримає сумарно 480 тисяч доларів (по 80 000 для Родіона Жигаліна, Василя Олійника, Федіра Сидоренка, Антона Стрельчика, Олександра Топоркова та Євгенія Циганенка).

Що стосується окремих спортсменів, то лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став 24-річний плавець Андрій Трусов, який за два золота та три срібла заробив 490 тисяч доларів. І тепер найцікавіше: це лише на 5 тисяч менше, аніж найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор Ольга Харлан отримала за 16 років кар'єри.

Андрій Трусов Getty Images

Топ-11 українських паралімпійців за призовими у Парижі-2024

1. Андрій Трусов (24 роки, плавання) — 490 тисяч $ (2🥇+3🥈)

2-3. Ганна Стеценко (32 роки, плавання) — 340 тисяч $ (1🥇+2🥈+1🥉)

2-3. Денис Остапченко (23 роки, плавання) — 340 тисяч $ (1🥇+2🥈+1🥉)

4. Ярослав Денисенко (32 роки, плавання) — 305 тисяч $ (2🥇+1🥉)

5. Данило Чуфаров (35 років, плавання) — 270 тисяч $ (2🥈+2🥉)

6. Ігор Цвєтов (30 років, легка атлетика) — 250 тисяч $ (2🥇)

7. Олександр Комаров (36 років, плавання) — 235 тисяч $ (1🥇+2🥉)

8. Ірина Пойда (26 років, плавання) — 215 тисяч $ (2🥈+1🥉)

9. Олена Федота-Ісаєва (38 років, фехтування) — 190 тисяч $ (1🥈+2🥉)

10-11. Олексій Вірченко (23 роки, плавання) — 180 тисяч $ (1🥇+1🥉)

10-11. Марина Піддубна (26 років, плавання) — 180 тисяч $ (1🥇+1🥉)

Однак Трусов поки не зміг побити рекорд іншого українського спортсмена-паралімпійця Максима Крипака, який у Токіо-2020 заробив 760 000 доларів, здобувши п'ять золотих, одну срібну й одну бронзову нагороди. Утім, Андрію лише 24 роки, у нього попереду може бути не одна і навіть не дві такі Паралімпіади.

До речі, на Іграх у Японії Трусов хоч і не зміг випередити Крипака за медалями й призовими, але заробив тоді все одно більше, аніж у Парижі. Три роки тому (Паралімпійські ігри 2020 були проведені у 2021 році через пандемію коронавірусу) два золота, три срібла та одна бронза принесли йому 545 тисяч доларів. Тобто сумарно лише за три роки Андрій Трусов заробив понад мільйон — 1 035 000 доларів.

Нам же залишається лише порадіти за здобутки паралімпійців. Але чи не забагато держава витрачає на призові для спортсменів під час війни? Можливо, варто внести якусь "стелю" преміальних? Адже в багатьох видах спорту немає можливості виграти більше однієї чи двох медалей, на відміну від плавання, де за один рік можна стати ледь не "надцятиразовим" чемпіоном або призером...

Денис Шаховець, Чемпіон