Плакущий поступився за крок до подіуму у стрільбі з гвинтівки на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна не змогла здобути медаль у стрільбі з гвинтівки R4 на 10 метрів.

Віталій Плакущий, що виступає у категорії SH2 (спортсмени, що використовують підставку, адже мають порушення, що зачіпають одну або обидві руки) опинився на 4 місці за підсумками фінального виступу, в його активі 210.6 очок.

Золото дисципліни здобув словенець Франчек Горазд Тіршек (253.3 очка), з мінімальним відставанням від першого місця отримав срібну медаль француз Тангі де ла Форест (253.1 очка), а трійку лідерів закрив представник Південної Кореї Ханте Со (231.7 очка).

Стрільба з гвинтівки R4 на 10 метрів

1. 🥇 Франчек Горазд Тіршек (Словенія) — 253.3

2. 🥈 Тангі де ла Форест (Франція) — 253.1

3. 🥉 Ханте Со (Південна Корея) — 231.7

4. Віталій Плакущий (Україна) — 210.6

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Раніше ми опублікували розклади виступів українських паралімпійців у фіналі плавання та легкої атлетики.

Нагадаємо, напередодні Антон Коль приніс срібло у плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S1, Анна Гонтар стала бронзовою призеркою у плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S6.

Олександр Комаров здобув бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, а Ірина Пойда була близька до золотої медалі у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, втім, принесла срібло. Також срібну медаль Україні приніс Владислав Білий — він посів друге місце у метанні списа в класі F38.

За усіма подіями другого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.