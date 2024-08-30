🥈 Кобзар — срібна призерка Паралімпіади-2024 в бігу на 200 метрів
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилася черговою медаллю.
24-річна легкоатлетка з Кременчука Наталія Кобзар фінішувала другою у бігу на 200 метрів (клас T37), здобувши срібну нагороду.
Для Кобзар це друга в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 вона стала срібною призеркою у бігу на 400-метрівці.
Біг на 200 метрів, жінки. T37:
1. 🥇 Вен Ксіоян (Китай) — 25,86
2. 🥈 Наталія Кобзар (Україна) — 27,43
3. 🥉 Джанг Фенфен — 27,55
Відтепер у медальній скарбничці збірної України 8 нагород: 1 золота, 5 срібних та 2 бронзові.
Нагадаємо, раніше в легкій атлетиці у секторі метання списа в класі F38 українець Владислав Білий виборов срібло.
За всіма подіями другого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.