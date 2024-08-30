Дідух та Шинкарьова вибили чемпіонів світу та гарантували медаль Паралімпіади-2024

Українські настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкароьова переграли чемпіонів світу з Бразилії Бруну Александру та Пауло Салміна та вийшли до півфіналу Паралімпійських ігор-2024, що відбуваються в Парижі.

Український дует сенсаційно переміг у трьох сетах — 11:7, 11:4 та 11:9. Цей результат гарантував Дідуху та Шинкарьовій щонайменшу бронзу Паралімпіади-2024.

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У півфіналі змагань змішаного розряду класу XD17 українська пара зустрінеться з китайцями Мао Ціндянь та Чжао Шуаєм. Поєдинок запланований на суботу, 31 серпня. Початок — об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. За всіма подіями другого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.