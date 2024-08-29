🥉 Комаров здобув бронзову медаль Паралімпіади-2024 у плаванні

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5.

36-річний українець Олександр Комаров здобув бронзову нагороду, подолавши дистанцію третім. Для нього це третя медаль Паралімпіад після особистої бронзи та командного золота в Ріо-2016 на дистанціях 100 метрів вільним стилем.

Тож відтепер у медальній скарбничці збірної України три нагороди. Раніше в плаванні Антон Коль виграв срібну нагороду, а Анна Гонтар стала бронзовою призеркою.

Плавання. 200 метрів вільним стилем, чоловіки. S5:

1. 🥇 Франческо Боччіардо (Італія) — 2:25,99

2. 🥈 Кіріл Пульвер ("нейтральний") — 2:27,32

3. 🥉 Олександр Комаров (Україна) — 2:30,13

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

За всіма подіями першого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.