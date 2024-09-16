Паралімпійський чемпіон з плаванння віддав свою золоту медаль Стерненку заради "Небесного русорізу"

Чемпіон Паралімпійських ігор-2024 з плавання Ярослав Денисенко пожертвував свою золоту медаль заради того, щоб зібрати гроші для Сил оборони.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Стерненко, який проводить збір "Небесний русоріз".

Для того, щоб стати учасником розіграшу золотої медалі, потрібно зробити донат на суму від 200 гривень. Пожертва в розмірі 1000 грн збільшує шанси на перемогу в 5 разів, 2000 грн — у 10, і так далі.

Стерненко написав, що перепитував у Денисенка, чи точно він хоче віддати золоту медаль на розіграш. Плавець відповів, що допомогти військовим — його обов’язок.

Зазначимо, що на Паралімпійських іграх-2024 Ярослав Денисенко здобув загалом 3 медалі — дві золоті та одну бронзову. За успішний виступ у Парижі 32-річний полтавець отримав від Міністерства молоді та спорту 305 тисяч доларів призових.