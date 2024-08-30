🥇 Україна виграла перше золото на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна виграла першу золоту медаль.

Український плавець Олександр Комаров став найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Для Олександра Комарова це друга нагорода в Парижі-2024 після бронзи на 200-метрівці вільним стилем.

Плавання. 100 метрів вільним стилем, чоловіки. S5:

1. 🥇 Олександр Комаров (Україна) — 1:07,77

2. 🥈 Джінченг Жуо (Китай) — 1:08,22

3. 🥉 Кіріл Пульвер ("нейтральний") — 1:09,41

Відтепер у медальній скарбничці збірної України 6 нагород: 1 золото, 3 срібла та 2 бронзи.

За всіма подіями другого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.