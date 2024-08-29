🥈 Україна виграла четверту паралімпійську медаль у Парижі-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5.

26-річна українка Ірина Пойда усю дистанцію лідирувала, однак на останніх 50 метрах поступилась британці й здобула срібну нагороду, яка для неї стала дебютною на Паралімпіадах.

Ця медаль — четверта для українських паралімпійців у Парижі-2024. Раніше в плаванні Антон Коль виграв срібну нагороду, а Анна Гонтар та Олександр Комаров стали бронзовими призерами.

Плавання. 200 метрів вільним стилем, жінки. S5:

1. 🥇 Таллі Кірні (Велика Британія) — 2:46,50

2. 🥈 Ірина Пойда (Україна) — 2:47,16

3. 🥉 Моніка Боджіоні (Італія) — 2:47,96

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

За всіма подіями першого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.