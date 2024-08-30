🥈 Пойда здобула другу срібну медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представниць класу S5.

26-річна українка Ірина Пойда усю дистанцію лідирувала, однак на останніх 50 метрах поступилась британці й здобула срібну нагороду, яка для неї стала другою на цій Паралімпіаді.

Раніше вона отримала срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем, цікаво, що тоді першою також була представниця Великої Британії Таллі Кірні, а бронзовою призеркою була італійка Моніка Бонджоні.

Плавання.100 метрів вільним стилем, жінки. S5

1. 🥇 Таллі Кірні (Велика Британія) — 1:15,10

2. 🥈 Ірина Пойда (Україна) — 2:17,37

3. 🥉 Моніка Боджіоні (Італія) — 1:21,74

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Напередодні українські паралімпійці здобули чотири медалі.





Антон Коль приніс срібло у плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S1, Анна Гонтар стала бронзовою призеркою у плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S6, Олександр Комаров здобув бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, а Ірина Пойда була близька до золотої медалі у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, втім, принесла срібло



