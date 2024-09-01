Два подвійні подіуми. Підсумки виступу українських спортсменів 31 серпня на Паралімпіаді-2024

31 серпня, у третій змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 49 комплектів медалей у семи видах спорту. В активі українських спортсменів 11 нагород.

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули для України перший подвійний подіум Парижа-2024 на Паралімпіаді. На рахунку спортсменів срібло та бронза у класі F12.

Володимир Пономаренко та Роман Данилюк Getty Images

Єгор Дементьєв здобув срібну медаль на велотреку. У фіналі з індивідуального переслідування на 4000 метрів (клас C5) Дементьєв фінішував з другим та приніс Україні першу медаль у цій дисципліні.

Ярослав Денисенко здобув бронзу в чоловічому плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S12. У жіночому запливі Ганна Стеценко виборола срібну нагороду. Стеценко також отримала бронзу у жіночому плаванні на 400 метрів вільним стилем серед представників класу S13.

Ганна Стеценко Getty Images

Український параплавець Антон Коль здобув бронзу в запливі на дистанції 50 метрів на спині (клас S1). Це вже друга його медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше Антон приніс першу для України медаль Парижа, фінішувавши третім на 100-метрівці на спині.

Ще один подвійний подіум для України здобули Андрій Трусов та Євгеній Богодайко. У фінальному запливі на 200 метрів комплексним стилем (клас SM7) Трусов, якому належить чинний світовий рекорд у цій дисципліні, виграв срібло. А Богодайко, попри невдалий старт, вирвав бронзу.

Також 26-річна Марина Піддубна виграла бронзову медаль у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S11. Інша українка Катерина Ткачук не змогла кваліфікуватися у фінал. Їй не вистачило лише 0,17 секунди.

Настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали першу в історії України медаль у міксті на Паралімпійських іграх. На їхньому рахунку бронзова нагорода.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова Getty Images

Веслувальники Ярослав Коюда та Анна Алсанова фінішували другими у втішному заїзді змішаних двійок (клас PR2) та кваліфікувалися до медального фіналу. Станіслав Самолюк та Дарія Котик у своєму втішному заїзді змішаних двійок (клас PR3) також посіли друге місце та кваліфікувалися до фіналу.

У класі S14 плавець Дмитро Ванзенко фінішував четвертим на 200-метрівці вільним стилем. До бронзової нагороди йому забракло 0,71 секунди. Також за крок до подіуму зупинився Кирило Гаращенко на 400-метрівці вільним стилем (клас S13). Він фінішував четвертим.

Четвертим свій заплив на 50 метрів вільним стилем (клас S11) завершив і Данило Чуфаров. Ще один українець Михайло Сербін виявився одним із найповільніших у відборі та не зміг вийти у фінал.

У фіналі 100-метрівки на спині в класі S8 Богдан Гриненко завершив заплив п'ятим. Також на п'ятому місці опинилася Вероніка Коржова у жіночому комплексному плаванні на 200 метрів (класі SM7). А Роман Бондаренко у плаванні на 50 метрів на спині (клас S2) показав шостий загальний час.

У бадмінтоні Оксана Козина програла в другому турі групового етапу індонезійці Квонітах Сьякурох. Наразі в неї 1 перемога та 1 поразка. А ось парабадмінтоніст Олександр Чирков припинив боротьбу на турнірі, програвши в третьому турі групового етапу британцеві Даніелю Безелю (він поступився у всіх поєдинках).

У стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів (клас SH1) українець Андрій Дорошенко посів 4 сходинку та зупинився за крок від медалі. А Ірина Ляху не змогла подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів (клас SH1). Представниці України не вистачило двох балів.

У боччі, клас BC4, українець Артем Колінко вийшов до півфіналу, після перемоги над китайцем Юнсеном Дженгом. Суперником Колінка буде представник Колумбії Еділсон Чіка Чіка. Поєдинок відбудеться у неділю, 1 серпня. Початок о 12:55 за Києвом.