🥉 Стеценко здобула другу медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 400 метрів вільним стилем серед представників класу S13.

Ганна Стеценко виборола бронзову нагороду з часом 4:36,17, поступившись американці Камері Олівії, та представниці Італії Гіллі Карлотті.

Плавання. 400 метрів вільним стилем. Жінки. S13

1. 🥇 Олівія Камері (США) — 4:29,93

2. 🥈Гіллі Карлотта (Італія) — 4:31,83

3. 🥉 Ганна Стеценко (Україна) — 4:36,17

У цій дисципліні серед чоловіків, українець Кирило Гаращенко поступився за крок до подіуму, та не зміг принести Україні медаль.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Раніше Стеценко здобула срібну медаль у плаванні на 100 метрів на спині серед представниць класу S12.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.