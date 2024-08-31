🥈🥉 Подвійний український подіум у Парижі: Трусов здобув срібло, у Богодайка — бронза

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговими нагородами у плаванні.

У фінальному запливі на 200 метрів комплексним стилем (клас SM7) серед восьми претендентів за медалі боролися одразу двоє українців — Андрій Трусов та Євгеній Богодайко.

Трусов, якому належить чинний світовий рекорд у цій дисципліні, виграв срібну нагороду, програвши боротьбу за золото на останніх метрах дистанції.

Богодайко, навпаки, розпочав заплив не надто вдало, однак зумів надолужити згаяне на останній 50-метрівці й вирвав бронзу.

Плавання. 200 метрів комплексним стилем, чоловіки. SM7:

1. 🥇 Інакі Базілофф (Аргентина) — 2:29,81

2. 🥈 Андрій Трусов (Україна) — 2:29,93

3. 🥉 Євгеній Богодайко (Україна) — 2:33,13

Зазначимо, що загалом це 17-та та 18-та нагороди для України на Паралімпіаді у Франції.

За всіма подіями третього дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.