🥉 Українка Піддубна виграла медаль на третій Паралімпіаді поспіль

На Паралімпійських іграх, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилася черговою нагородою у плаванні.

У запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S11 26-річна українка Марина Піддубна здобула бронзову медаль.

Цікаво, що у цьому запливі китаянка Джіа Ма побила власний світовий рекорд, пропливши дистанцію за 28,96 секунди.

Піддубна, яка представляє незламну Харківщину, виграла медаль на третій Паралімпіаді поспіль. Раніше вона ставала бронзовою призеркою у Ріо-2016 та Токіо-2020.

Плавання. 50 метрів вільним стилем, жінки. S11:

1. 🥇 Джіа Ма (Китай) — 28,96

2. 🥈 Кароліна Пелендрітоу (Кіпр) — 29,82

3. 🥉 Марина Піддубна (Україна) — 30,30

Зазначимо, що загалом це 19-та нагорода для України на Паралімпіаді у Франції та 13-та в плаванні.

За всіма подіями третього дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.