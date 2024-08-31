🥈 🥉 Пономаренко та Данилюк принесли Україні срібло та бронзу Паралімпіади-2024 у штовханні ядра

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібло та бронзу у класі F12 на Паралімпійських іграх-2024.

Варто відзначити, що для України це перший подвійний подіум Парижа-2024 на Паралімпіаді.

За підсумками перших трьох спроб претендентом на нагороди був лише Данилюк — штовхнув ядро на 15.18 м, випереджаючи латвійця Емілса Дзліну завдяки кращій другій спробі. Втім у четвертій спробі його випередив Пономаренко, причому зробив це він з особистим рекордом у кар'єрі — штовхнув ядро на 16.12 м.

Данилюк теж у четвертій спробі покращив результат — штовхнув ядро на 16.11 м. Однак жодному з українців так і не вдалося випередити узбекистанця Елбена Султонова, який здобув перемогу з результатом 16.45 м.

Штовхання ядра. Чоловіки. F12:

1. 🥇 Елбен Султонов (Узбекистан) — 16.45 м.

2. 🥈 Володимир Пономаренко (Україна) — 16.12 м.

3. 🥉 Роман Данилюк (Україна) — 16.11 м.

Володимир Пономаренко родом із міста Кременчук. Данилюк — черкащанин.

Раніше настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.