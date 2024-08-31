🥉 Коль приніс Україні десяту медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 50 метрів на спині серед представників класу S1.

34-річний українець Антон Коль подолав дистанцію третім, ставши бронзовим призером і вигравши для України ювілейну медаль на цих змаганнях у плаванні. Золото дисципліни виборов поляк Каміль Отовський, а срібну медаль виграв італієць Бетелла Франческо.

Зазначимо, що Коль також здобув першу нагороду України на Іграх-2024, він став срібним призером на дистанції 100 метрів на спині серед представників класу S1.

Плавання. 50 метрів на спині. Чоловіки. S1

1. 🥇 Каміль Отовський (Польща) — 1:07,95

2. 🥈Бетелла Франческо (Італія) — 1:13,90

3. 🥉 Антон Коль (Україна) — 1:14,44

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.