🥈🥉 Денисенко та Стеценко принесли Україні медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому та жіночому плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S12.

Українець Ярослав Денисенко впевнено тримався на третій позиції, та зміг принести Україні ще одну медаль у плаванні. Золото зі світовим рекордом здобув британець Стівен Клег, а срібло завоював представник Азербайджану Салей Раман.

У цій дисципліні серед жінок Ганна Стеценко виборола срібну нагороду з часом 1:09,43, поступившись бразилійці Марії Гомес, та випередивши представницю Іспанії Марію Надаль.

Плавання. 100 метрів на спині. Чоловіки. S12

1. 🥇 Стівен Клег (Велика Британія) — 59.02

2. 🥈 Салей Раман (Азербайджан) — 1:00,67

3. 🥉 Ярослав Денисенко (Україна) — 1:01,52

Плавання. 100 метрів на спині. Жінки. S12

1. 🥇 Марія Гомес (Бразилія) — 1:08,23

2. 🥈 Ганна Стеценко (Україна) — 1:09,43

3. 🥉 Марія Надаль (Іспанія) — 1:11,33

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.