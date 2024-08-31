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🥈Дементьєв здобув першу медаль України на Паралімпіаді-2024 у велотреку

Андрій Яросименко — 31 серпня, 16:33
🥈Дементьєв здобув першу медаль України на Паралімпіаді-2024 у велотреку
Єгор Дементьєв
Getty images

Український паралімпієць Єгор Дементьєв здобув срібну медаль Паралімпійських ігор 2024 на велотреку.

У фіналі з індивідуального переслідування на 4000 метрів (клас C5) українець фінішував з другим загальним часом — 4:17,770 та приніс Україні першу медаль у цій дисципліні.

За золото він змагався з представником Франції Фулоном Доріаном, який встановив світовий та олімпійський рекорди під час кваліфікації до фіналу — 4:13.934.

У бронзовій сутичці американець Елуан Гардон здолав представника Австрії Лазера Франца-Йозефа.

Індивідуальне переслідування. Велотрек. Чоловіки. C5

1. 🥇Фулон Доріан (Франція) — 4:16,158

2. 🥈 Єгор Дементьєв (Україна) — 4:17,770

3. 🥉 Елуан Гардон (США) — 4:18,880

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.

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