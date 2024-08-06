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Виліт Фельфнера та старт Лузан: підсумки виступу українських спортсменів 6 серпня

— 6 серпня, 22:00
Виліт Фельфнера та старт Лузан: підсумки виступу українських спортсменів 6 серпня

6 серпня, в одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі українські атлети змагалися в 4 видах спорту на попередніх етапах своїх дисциплін.

Розпочинали змагальний день для України веслувальники.

Славетна Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, які є срібними призерками Токіо-2020, кваліфікувалися до півфіналу в каное-двійці на дистанції 500 метрів! Українки фінішували у своєму заїзді другими вслід за Китаєм.

Людмила Лузін (ліворуч) та Анастасія Рибачок

Людмила Лузін (ліворуч) та Анастасія Рибачок

НОК України

Дещо важчим виявився шлях до 1/2 фіналу українських чоловіків.

Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін не змогли напряму пробитися до півфіналу в байдарці-четвірці на 500 м. Наш екіпаж став четвертим у попередньому запливі. А у втішному заїзді фінішували з результатом 1:20.94 хвилина п'ятими, чого виявилося достатньо, адже у наступний етап проходять перші шість екіпажів.

Українська байдарка четвірка-парна

Українська байдарка четвірка-парна

НОК України

Олег Кухарик та Ігор Трунов у чвертьфіналі байдарки-двійки на 500 метрів фінішували останніми з часом 1:29,68 хвилин.

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач без проблем виграла сутичку 1/8 фіналу у представниці Узбекистану, але програла чвертьфінальний поєдинок індійці Вінеш Пхогат.

27-річна українка, попри всі старання до останньої секунди, поступилася Вінеш Пхогат з Індії із рахунком 5:7.

Лівач все ж зможе поборотися за медаль. Пхогат вийшла у фінал і, таким чином, українка проведе поєдинок за "бронзовий" фінал.

У скелелазінні Євгенія Казбекова провела перший день двоборства. Дніпрянка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29,7 очка та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39,5 очок.

Євгенія Казбекова долає першу трасу

Євгенія Казбекова долає першу трасу

НОК України

Не зумів пробитися у чвертьфінал у швидкості Ярослав Ткач. У першому ж раунді на вибування представник Кропивницького програв 0,01 секунди французу Бассі Мавемі.

Варто відзначити, що українець двічі оновив національний рекорд (5,13, 5,11) у цій дисципліні.

Бігунка на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова не змогла подолати півфінальну стадію. Українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек). Цей результат став сьомим, що не дозволило їй здобути путівку у фінал.

Олімпійські ігри для бронзової призерки Лондона-2012 завершено.

Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал метання списа. У своїй найкращій спробі 20-річний конотопець метнув снаряд на 81,84 м, чого виявилося недостатньо для виходу у фінал.

Усього в скарбничці України 7 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 18 місце.

7 серпня на Олімпійських іграх буде розіграно 21 комплект медалей у 10 видах спорту.

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