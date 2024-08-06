Виліт Фельфнера та старт Лузан: підсумки виступу українських спортсменів 6 серпня

6 серпня, в одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі українські атлети змагалися в 4 видах спорту на попередніх етапах своїх дисциплін.

Розпочинали змагальний день для України веслувальники.

Славетна Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, які є срібними призерками Токіо-2020, кваліфікувалися до півфіналу в каное-двійці на дистанції 500 метрів! Українки фінішували у своєму заїзді другими вслід за Китаєм.

Людмила Лузін (ліворуч) та Анастасія Рибачок НОК України

Дещо важчим виявився шлях до 1/2 фіналу українських чоловіків.

Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін не змогли напряму пробитися до півфіналу в байдарці-четвірці на 500 м. Наш екіпаж став четвертим у попередньому запливі. А у втішному заїзді фінішували з результатом 1:20.94 хвилина п'ятими, чого виявилося достатньо, адже у наступний етап проходять перші шість екіпажів.

Українська байдарка четвірка-парна НОК України

Олег Кухарик та Ігор Трунов у чвертьфіналі байдарки-двійки на 500 метрів фінішували останніми з часом 1:29,68 хвилин.

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач без проблем виграла сутичку 1/8 фіналу у представниці Узбекистану, але програла чвертьфінальний поєдинок індійці Вінеш Пхогат.

27-річна українка, попри всі старання до останньої секунди, поступилася Вінеш Пхогат з Індії із рахунком 5:7.

Лівач все ж зможе поборотися за медаль. Пхогат вийшла у фінал і, таким чином, українка проведе поєдинок за "бронзовий" фінал.

У скелелазінні Євгенія Казбекова провела перший день двоборства. Дніпрянка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29,7 очка та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39,5 очок.

Євгенія Казбекова долає першу трасу НОК України

Не зумів пробитися у чвертьфінал у швидкості Ярослав Ткач. У першому ж раунді на вибування представник Кропивницького програв 0,01 секунди французу Бассі Мавемі.

Варто відзначити, що українець двічі оновив національний рекорд (5,13, 5,11) у цій дисципліні.

Бігунка на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова не змогла подолати півфінальну стадію. Українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек). Цей результат став сьомим, що не дозволило їй здобути путівку у фінал.

Олімпійські ігри для бронзової призерки Лондона-2012 завершено.

Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал метання списа. У своїй найкращій спробі 20-річний конотопець метнув снаряд на 81,84 м, чого виявилося недостатньо для виходу у фінал.

Усього в скарбничці України 7 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 18 місце.

7 серпня на Олімпійських іграх буде розіграно 21 комплект медалей у 10 видах спорту.