Виліт Фельфнера та старт Лузан: підсумки виступу українських спортсменів 6 серпня
6 серпня, в одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі українські атлети змагалися в 4 видах спорту на попередніх етапах своїх дисциплін.
Розпочинали змагальний день для України веслувальники.
Славетна Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, які є срібними призерками Токіо-2020, кваліфікувалися до півфіналу в каное-двійці на дистанції 500 метрів! Українки фінішували у своєму заїзді другими вслід за Китаєм.
Дещо важчим виявився шлях до 1/2 фіналу українських чоловіків.
Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін не змогли напряму пробитися до півфіналу в байдарці-четвірці на 500 м. Наш екіпаж став четвертим у попередньому запливі. А у втішному заїзді фінішували з результатом 1:20.94 хвилина п'ятими, чого виявилося достатньо, адже у наступний етап проходять перші шість екіпажів.
Олег Кухарик та Ігор Трунов у чвертьфіналі байдарки-двійки на 500 метрів фінішували останніми з часом 1:29,68 хвилин.
Борчиня вільного стилю Оксана Лівач без проблем виграла сутичку 1/8 фіналу у представниці Узбекистану, але програла чвертьфінальний поєдинок індійці Вінеш Пхогат.
27-річна українка, попри всі старання до останньої секунди, поступилася Вінеш Пхогат з Індії із рахунком 5:7.
Лівач все ж зможе поборотися за медаль. Пхогат вийшла у фінал і, таким чином, українка проведе поєдинок за "бронзовий" фінал.
У скелелазінні Євгенія Казбекова провела перший день двоборства. Дніпрянка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29,7 очка та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39,5 очок.
Не зумів пробитися у чвертьфінал у швидкості Ярослав Ткач. У першому ж раунді на вибування представник Кропивницького програв 0,01 секунди французу Бассі Мавемі.
Варто відзначити, що українець двічі оновив національний рекорд (5,13, 5,11) у цій дисципліні.
Бігунка на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова не змогла подолати півфінальну стадію. Українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек). Цей результат став сьомим, що не дозволило їй здобути путівку у фінал.
Олімпійські ігри для бронзової призерки Лондона-2012 завершено.
Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал метання списа. У своїй найкращій спробі 20-річний конотопець метнув снаряд на 81,84 м, чого виявилося недостатньо для виходу у фінал.
Усього в скарбничці України 7 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 18 місце.
7 серпня на Олімпійських іграх буде розіграно 21 комплект медалей у 10 видах спорту.