Казбекова на 14 місці в першій частині кваліфікації скелелазіння на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Євгенія Казбекова посіла 14 сходинку у першій частині кваліфікації скелелазіння на Олімпійських іграх 2024.

Українка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29.7 очок та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39.5 очок.

Казбекова ще позмагається у другій частині кваліфікації на складність, яка відбудеться у четвер, 8 серпня. Додамо, що для виходу у фінал вона має опинитися у топ-8 за сумою двох частин змагань.

Зазначимо, що Євгенія здобула першу в історії України ліцензію на Олімпійські ігри зі скелелазіння. Серед чоловіків у цій дисципліні країну представлятиме Ярослав Ткач.

Раніше польська спортсменка Александра Мірослав встановила світовий та олімпійський рекорди під час кваліфікації у спортивному скелелазінні на швидкість серед жінок на Олімпіаді-2024

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