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Лівач побореться за бронзу Олімпіади-2024

Олександр Булава — 6 серпня, 20:23
Лівач побореться за бронзу Олімпіади-2024

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач виступить у втішних сутичках з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Суперниця українки Вінеш Пхогат з Індії, яка перемогла Оксану на стадії 1/4 фіналу, змогла вийти у фінал турніру.

Завдяки цьому Ліваш потрапила у втішні сутички, де зустрінеться з чинною чемпіонкою, японкою Юї Сусакі. Сутичка відбудеться у середу, 7 серпня. У випадку перемоги українку очікує матч за "бронзу".

Нагадаємо, Лівач в 1/8 фіналу здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).

Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.

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