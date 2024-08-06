Лівач побореться за бронзу Олімпіади-2024

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач виступить у втішних сутичках з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Суперниця українки Вінеш Пхогат з Індії, яка перемогла Оксану на стадії 1/4 фіналу, змогла вийти у фінал турніру.

Завдяки цьому Ліваш потрапила у втішні сутички, де зустрінеться з чинною чемпіонкою, японкою Юї Сусакі. Сутичка відбудеться у середу, 7 серпня. У випадку перемоги українку очікує матч за "бронзу".

Нагадаємо, Лівач в 1/8 фіналу здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).

Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.