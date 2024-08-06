Україна пройшла у півфінал байдарки-четвірки на Олімпіаді-2024

Українська команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна пройшла у півфінал чоловічої байдарки-четвірки на Олімпійських іграх 2024.

Українці, які не змогли напряму пройти у півфінал дисципліни, фінішували з результатом 1:20.94 хвилина та були п'ятими у заїзді на 500 метрів, чого виявилося достатньо, адже у наступний етап проходять перші шість екіпажів. Півфінал відбудеться 8 серпня о 12:50 за київським часом.

Раніше Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли напряму пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки на дистанції 500 метрів. Вони виступлять у чвертьфіналі, який відбудеться сьогодні, 6 серпня, початок — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше українська слаломістка Вікторія Ус не пройшла у півфінал каяк-кросу, попри те, що всю дистанцію йшла другою. Раніше вона не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці.

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