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Лівач програла в 1/4 фіналу Олімпіади-2024

Денис Шаховець — 6 серпня, 13:55
Лівач програла в 1/4 фіналу Олімпіади-2024

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач провела чвертьфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 50 кг.

27-річна українка, попри всі старання до останньої секунди, поступилася Вінеш Пхогат з Індії із рахунком 5:7.

Тепер подальша доля Лівач залежить від успіху кривдниці. Якщо індійка пройде до фіналу, Лівач зможе поборотися у втішній сутичці за місце у бронзовому фіналі.

Зазначимо, що Вінеш Пхогат у попередній сутичці вибила з боротьби чинну олімпійську чемпіонку Юї Сусакі з Японії.

Нагадаємо, Лівач в 1/8 фіналу здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).

Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.

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Оксана Лівач

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