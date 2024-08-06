Лівач програла в 1/4 фіналу Олімпіади-2024
Борчиня вільного стилю Оксана Лівач провела чвертьфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у ваговій категорії до 50 кг.
27-річна українка, попри всі старання до останньої секунди, поступилася Вінеш Пхогат з Індії із рахунком 5:7.
Тепер подальша доля Лівач залежить від успіху кривдниці. Якщо індійка пройде до фіналу, Лівач зможе поборотися у втішній сутичці за місце у бронзовому фіналі.
Зазначимо, що Вінеш Пхогат у попередній сутичці вибила з боротьби чинну олімпійську чемпіонку Юї Сусакі з Японії.
Нагадаємо, Лівач в 1/8 фіналу здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).
Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.
Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.