Кухарик і Трунов не змогли пройти у півфінал байдарки-двійки

Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Після того як хлопці не змогли напряму пройти у півфінал дисципліни, вони потрапили у чвертьфінальні заїзди, але з них також не змогли кваліфікуватися у наступний етап, українці прибули на фініш шостими, з результатом 1:29.68 хвилин, це на 0.22 секунди менше, ніж команда сербів, яка стала четвертою, і пройшла в 1/2 фіналу.

Нагадаємо, раніше хлопці разом із Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним пройшли у півфінал чоловічої байдарки-четвірки на Олімпіаді-2024. А Людмила Лузан та Анастасія Рибачок кваліфікувались до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

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