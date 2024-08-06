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Кухарик і Трунов не змогли пройти у півфінал байдарки-двійки

Андрій Яросименко — 6 серпня, 15:49
Кухарик і Трунов не змогли пройти у півфінал байдарки-двійки

Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Після того як хлопці не змогли напряму пройти у півфінал дисципліни, вони потрапили у чвертьфінальні заїзди, але з них також не змогли кваліфікуватися у наступний етап, українці прибули на фініш шостими, з результатом 1:29.68 хвилин, це на 0.22 секунди менше, ніж команда сербів, яка стала четвертою, і пройшла в 1/2 фіналу.

Нагадаємо, раніше хлопці разом із Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним пройшли у півфінал чоловічої байдарки-четвірки на Олімпіаді-2024. А Людмила Лузан та Анастасія Рибачок кваліфікувались до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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