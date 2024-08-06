Фельфнер не пройшов у фінал метання списа на Олімпіаді-2024

Український легкоатлет Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал метання списа на Олімпійських іграх 2024.

Перша спроба для українця виявилась безрезультативною. Другий кидок на 81.84 метр вивів Артура вперед, але цього виявилося недостатньо, адже третя спроба була менш успішною — 74.54 метра. Фельфнер став 15 у списку, і не зможе продовжити свої виступи на Іграх-2024.

Зазначимо, що для проходу у фінал потрібно здолати кваліфікаційний норматив 84 метри, або потрапити у список 12 найкращих результатів за підсумками відбору. Для 20-річного Фельфнера це були дебютні Ігри в кар'єрі.

Нагадаємо, напередодні український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024.

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