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Ткач мінімально поступився французу Мавему та не пройшов у чвертьфінал скелелазіння на швидкість

Андрій Яросименко — 6 серпня, 15:03
Ткач мінімально поступився французу Мавему та не пройшов у чвертьфінал скелелазіння на швидкість

Український спортсмен Ярослав Ткач не пройшов у чвертьфінал скелелазіння на швидкість серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

У забігу проти француза Бассі Мавема він програв лише 0.01 секунди, (5,16 і 5,17 секунди відповідно), та не став найкращим серед других місць. Зазначимо, що в 1/4 фіналу потрапляють переможці кожного забігу та спортсмен, що не пройшов, але показав найкращий час. Тож із результатом 5.26 секунди пройшов іранець Аліпур Реза, адже він показав найкращий час у відбірковому етапі.

Також додамо що серед жінок у цій дисципліні Україну представляє Євгенія Казбекова, яка раніше посіла 14 сходинку у першій частині кваліфікації скелелазіння на Олімпіаді-2024.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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