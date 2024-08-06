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Рижикова не змогла пробитися у фінал ОІ-2024

Олександр Булава — 6 серпня, 21:25
Рижикова не змогла пробитися у фінал ОІ-2024

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек). Цей результат став сьомим, що не дозволило їй здобути путівку у фінал.

Для Рижикової це вже третя Олімпіада в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. Також вона стала п'ятою в Токіо-2020 у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Раніше виступи на Іграх у Парижі завершила інша українська бігунка Вікторія Ткачук, яка посіла останнє місце у своєму втішному забігу та не вийшла у півфінал.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Анна Рижикова Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Анна Рижикова

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