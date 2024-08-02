Потужний старт Магучіх і фіаско Костевич: підсумки виступу українців 2 серпня на Олімпійських іграх-2024

2 серпня, у сьомий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські спортсмени змагалися у двох медальних дисциплінах: дзюдоїстка Христина Гоман у ваговій категорії понад 78 кг і стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій у синхроні з 3-метрового трампліна.

Кваліфікаційні раунди провели українські легкоатлети в 5 дисциплінах, веслувальниця Вікторія Ус розпочала боротьбу за медалі в каяк-кросі, а боксер Олександр Хижняк провів бій 1/4 фіналу у ваговій категорії до 80 кг.

Розпочався змагальний день для України з поразки Христини Гоман у турнірі дзюдоїсток. Українка зазнала поразки вже у першій сутичці (1/16 фіналу) від представниці Нідерландів Маріт Кемпс. Програла киянка, як і Дар'я Білодід та Єлизавета Литвиненко, отримавши три шидо (жовті картки) за пасивність ведення бою.

Христина Гоман у синьому кімоно Getty Images

Втретє не змогла пробитися у фінал легендарна Олена Костевич. У стрільбі з дрібнокаліберного пістолета з 25 метрів 39-річна чернігівка За підсумком двох етапів українка посіла 12 місце, для виходу у фінал необхідно було продемонструвати восьмий загальний результат. Костевич заробила 286 очок в етапі на точність та 290 на швидкість. ЇЇ середній показник влучання становить 9,600 очок.

Для учасниці шести Олімпіад, олімпійської чемпіонки 2004 року змагання в Парижі завершені. Костевич не змогла відібратися у фінал у жодній із трьох дисциплін.

Легко подолав кваліфікацію у метанні молота Михайло Кохан. 22-річний дніпровець у другій спробі метнув снаряд на 77,42 м і пішов готуватися до фіналу.

Михайло Кохан НОК України

Підтримали почин Кохана стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, подолавши висоту 1,95 м. Щоправда, киянка зробила це другої спроби.

А от Юлія Левченко провалилася уже на першій висоті — 1,83 м.

Ірина Геращенко НОК України

Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов посіли 7 місце з 8 у фіналі Олімпійських ігор-2024 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Український дует набрав 348,27 бала за підсумком шести стрибків.

Данило Коновалов і Олег Колодій НОК України

Марина Бех-Романчук без особливих зусиль вийшла у фінал у потрійному стрибку, стрибнувши у кваліфікації на 14,3 м. У цій же дисципліні на стадії кваліфікації завершила свої виступати в Парижі Ольга Корсун (13,06).

Збірна України з бігу в складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка та Мар'яна Шостак показали шостий час у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів (3:15.51) та не змогла потрапити до вісімки найкращих.

Передача естафети українською збірною ФЛАУ

Веслувальниця Вікторія Ус у дисципліні каяк-крос показала у кваліфікації 26-й час. Киянка продовжить боротьбу в першому раунді.

Штовхальник ядра Роман Кокошко не зміг подолати кваліфікаційний норматив на дебютній для себе Олімпіаді. Українець штовхнув снаряд на 19,70 м. Фінальний норматив складав 21,35 м або 12 найкращих результатів.

Боксер вагової категорії до 80 кг Олександр Хижняк декласував бразильця Перейру і вийшов у півфінал. Таким чином, полтавець гарантував собі, як мінімум, бронзову медаль. Нагадаємо, Хижняк — срібний призер Олімпіади в Токіо.

3 серпня на Олімпіаді буде розіграно 27 комплектів медалей у 13 видах.

За 7 змагальних днів українські атлети здобули 2 медалі: Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях і Сергій Куліш у кульовій стрільбі. У медальному заліку Україна посідає 37 місце.