Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024

Станіслав Лисак — 2 серпня, 13:00
Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко подолали кваліфікацію Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту.

22-річна дніпрянка з першої спроби взяла дві висоти — 1,92, 1,95 метра та без проблем подолала кваліфікаційний етап.

29-річній киянці Геращенко з першої спроби підкорилися позначки 1,83, 1,88 і лише з другої 1,92 та 1,95. Українка з другим найкращим результатом групи B вийшла у фінал. Зазначимо, що Ірина продемонструвала свій найкращий стрибок у сезоні.

Юлія Левченко не змогла взяти висоту 1,83 метра з трьох спроб та закінчила кваліфікацію без результату.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 відбудеться 4 серпня. Початок — о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Олімпійських Ігор Магучіх побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Ірина Геращенко Юлія Левченко Ярослава Магучіх Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри-2024

Аргентина зустрінеться з Францією, Марокко зіграє з США: розклад чвертьфіналів Олімпіади-2024
Костевич не зуміла вийти в фінал стрільби на 25 метрів з пістолета
Кохан кваліфікувався до фіналу Олімпійських ігор-2024
Левченко достроково вилетіла з кваліфікації Олімпіади
Гоман зазнала поразки на старті Олімпійських ігор-2024

Останні новини