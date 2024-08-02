Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко подолали кваліфікацію Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту.

22-річна дніпрянка з першої спроби взяла дві висоти — 1,92, 1,95 метра та без проблем подолала кваліфікаційний етап.

29-річній киянці Геращенко з першої спроби підкорилися позначки 1,83, 1,88 і лише з другої 1,92 та 1,95. Українка з другим найкращим результатом групи B вийшла у фінал. Зазначимо, що Ірина продемонструвала свій найкращий стрибок у сезоні.

Юлія Левченко не змогла взяти висоту 1,83 метра з трьох спроб та закінчила кваліфікацію без результату.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 відбудеться 4 серпня. Початок — о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Олімпійських Ігор Магучіх побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.