Три українки в секторі: онлайн-трансляція стрибків у висоту на абсолютному чемпіонаті світу

Онлайн-трансляція стрибків у висоту на абсолютному ЧС

У п'ятницю, 11 вересня, у столиці Угорщини розпочинається перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

В ньому, зокрема, візьмуть участь вісім найкращих стрибунок у висоту протягом сезону. Серед них – одразу три українки.

За перемогу в новому турнірі змагатимуться Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Їхніми суперницями стануть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, сербка Ангеліна Топич, представниця Ямайки Ламара Дістін і полька Марія Жодзік.

Змагання розпочнуться о 20:13 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні відбувся фінал Діамантової ліги. В ньому срібною призеркою стала Ярослава Магучіх, а "золото" здобула Елеанор Паттерсон.

В абсолютному чемпіонаті світу також візьмуть участь ще двоє українців. За нагороди боротимуться Олег Дорощук і Михайло Кохан.