Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту

Українка Ярослава Магучіх стала першою в історії чемпіонкою абсолютного чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у стрибках у висоту.

Її результат склав 1,99, чого вистачило для перемоги у секторі.

Другою стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка єдиною серед спортсменок залишилася в секторі з Ярославою, але цю висоту подолати не змогла.

Водночас Ірина Геращенко вибула на 1.95, як і Паттерсон та Топич, а ще одна представниця України Юлія Левченко вибула ще на 1.91, разом з представницею Ямайки Ламарою Дістін та полькою Марією Жодзік.

Надалі Магучіх вже у статусі переможниці замовила собі планку на 2.04, але цю вершину українка покорити не зуміла.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки

Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.91 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.91

5. Ірина Геращенко (Україна) – 1.91

6. Юлія Левченко (Україна) – 1.86

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну, окрім Магучіх, Левченко та Геращенко, також представляють Михайло Кохан (метання молота, посів 3-тє місце) та стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 12 вересня.

З розкладом можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Чемпіонкою тоді стала Елеанор Паттерсон.