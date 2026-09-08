Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

World Athletics Ultimate Championship: склад збірної України, суперники по фіналах та розклад змагань

Олексій Мурзак — 8 вересня 2026, 17:58
World Athletics Ultimate Championship: склад збірної України, суперники по фіналах та розклад змагань
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх
Getty Images

На першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship), який проходитиме з 11 по 13 вересня у Будапешті, Угорщина, збірну України представлять п'ять спортсменів.

У секторі стрибків у висоту виступлять Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук.

У секторі метання молоту нашу країну представить Михайло Кохан.

Склад збірної України

  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) – кваліфікувалася автоматично як олімпійська чемпіонка Парижа-2024.
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.
  • Юлія Левченко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.
  • Олег Дорощук (стрибки у висоту, чоловіки) – відібрався як один із лідерів світового рейтингу сезону.
  • Михайло Кохан (метання молота, чоловіки) – увійшов до топ-8 найкращих метальників світу за рейтингом.
Читайте також :
Відео Фото пояснюємо Розбіг, відштовхування, психологічні налаштування: на що звертати увагу під час перегляду стрибків у висоту

Суперники українців на Абсолютному ЧС-2026

Стрибки у висоту

Жінки

  • Нікола Оліслагерс (Австралія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Ламара Дістін (Ямайка), Марія Жодзік (Польща)

Чоловіки

  • Джувон Гаррісон (США), Джанмарко Тамбері (Італія), Ян Штефела (Чехія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Матеуш Колодзейский (Польща), Таюс Вілсон (США)

Метання молота

  • Ітан Кацберг (Канада), Бенце Халаш (Угорщина), Мерлін Гуммель (Німеччина), Руді Вінклер (США), Янн Шоссінан (Франція), Павел Файдек (Польща), Володимир Мисливчук (Чехія)

Розклад

  • П'ятниця, 11 вересня 20:00 – стрибки у висоту, жінки (фінал)
  • Субота, 12 вересня 18:30 – метання молота, чоловіки (фінал)
  • Суботу, 12 вересня 19:15 – стрибки у висоту, чоловіки (фінал)
Читайте також :
стрибки у висоту Висота має ціну: скільки заробили українські зірки в сезоні-2026 Діамантової ліги
Ірина Геращенко Юлія Левченко Легка атлетика Ярослава Магучіх метання Стрибки у висоту Михайло Кохан Олег Дорощук

Ірина Геращенко

Не впоралася зі швидкістю доріжки: Геращенко – про виступ у фіналі Діамантової ліги
Висота має ціну: скільки заробили українські зірки в сезоні-2026 Діамантової ліги
Магучіх вдруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги
Магучіх і Геращенко в секторі: онлайн-трансляція фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту
Магучіх, Геращенко та Дорощук в боротьбі за медалі: розклад фіналу Діамантової ліги

Останні новини