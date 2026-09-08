World Athletics Ultimate Championship: склад збірної України, суперники по фіналах та розклад змагань
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх
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На першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship), який проходитиме з 11 по 13 вересня у Будапешті, Угорщина, збірну України представлять п'ять спортсменів.
У секторі стрибків у висоту виступлять Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук.
У секторі метання молоту нашу країну представить Михайло Кохан.
Склад збірної України
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) – кваліфікувалася автоматично як олімпійська чемпіонка Парижа-2024.
- Ірина Геращенко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.
- Юлія Левченко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.
- Олег Дорощук (стрибки у висоту, чоловіки) – відібрався як один із лідерів світового рейтингу сезону.
- Михайло Кохан (метання молота, чоловіки) – увійшов до топ-8 найкращих метальників світу за рейтингом.
Суперники українців на Абсолютному ЧС-2026
Стрибки у висоту
Жінки
- Нікола Оліслагерс (Австралія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Ламара Дістін (Ямайка), Марія Жодзік (Польща)
Чоловіки
- Джувон Гаррісон (США), Джанмарко Тамбері (Італія), Ян Штефела (Чехія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Матеуш Колодзейский (Польща), Таюс Вілсон (США)
Метання молота
- Ітан Кацберг (Канада), Бенце Халаш (Угорщина), Мерлін Гуммель (Німеччина), Руді Вінклер (США), Янн Шоссінан (Франція), Павел Файдек (Польща), Володимир Мисливчук (Чехія)
Розклад
- П'ятниця, 11 вересня 20:00 – стрибки у висоту, жінки (фінал)
- Субота, 12 вересня 18:30 – метання молота, чоловіки (фінал)
- Суботу, 12 вересня 19:15 – стрибки у висоту, чоловіки (фінал)