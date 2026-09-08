World Athletics Ultimate Championship: склад збірної України, суперники по фіналах та розклад змагань

На першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship), який проходитиме з 11 по 13 вересня у Будапешті, Угорщина, збірну України представлять п'ять спортсменів.

У секторі стрибків у висоту виступлять Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук.

У секторі метання молоту нашу країну представить Михайло Кохан.

Склад збірної України

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) – кваліфікувалася автоматично як олімпійська чемпіонка Парижа-2024.

Ірина Геращенко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.

Юлія Левченко (стрибки у висоту, жінки) – відібралася за світовим рейтингом.

Олег Дорощук (стрибки у висоту, чоловіки) – відібрався як один із лідерів світового рейтингу сезону.

Михайло Кохан (метання молота, чоловіки) – увійшов до топ-8 найкращих метальників світу за рейтингом.

Суперники українців на Абсолютному ЧС-2026

Стрибки у висоту

Жінки

Нікола Оліслагерс (Австралія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Ламара Дістін (Ямайка), Марія Жодзік (Польща)

Чоловіки

Джувон Гаррісон (США), Джанмарко Тамбері (Італія), Ян Штефела (Чехія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Матеуш Колодзейский (Польща), Таюс Вілсон (США)

Метання молота

Ітан Кацберг (Канада), Бенце Халаш (Угорщина), Мерлін Гуммель (Німеччина), Руді Вінклер (США), Янн Шоссінан (Франція), Павел Файдек (Польща), Володимир Мисливчук (Чехія)

Розклад