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Збірна України не подолала кваліфікацію у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів

Олександр Булава — 2 серпня, 20:32
Збірна України не подолала кваліфікацію у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів

Відбулись кваліфікаційні забіги Олімпійських ігор у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів.

Збірна України у складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка та Мар'яна Шостак показали шостий час 3:15.51 та не змогла потрапити до вісімки найкращих.

Для виходу у фінал "синьо-жовтим" необхідно було фінішувати у трійці найкращих або показати час вище за 3:11:46 хв.

Раніше була інформація, що Олександр Погорілко не потрапив у склад України на змішану естафету. Його мав замінити Віталій Бутрим.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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