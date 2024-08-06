Париж-2024. День 11. Текстова трансляція

9:05. У ніч з 5 на 6 серпня відбулися фінали чоловічих та жіночих змагань з серфінгу.

Француз Каулі Васт у поєдинку за золото переміг австралійського серфінгіста Джека Робінсона. За підсумком двох хвиль Васт заробив 17,67 бала. Робінсон отримав 7,83 за першу спробу після чого не знайшов хвилю, щоб перебити результат Каулі.

Третім у чоловічих змаганнях став бразилець Габріель Медіна, який у матчі за бронзу здолав перуанця Алонсо Корреа.

1. 🥇 Каулі Васт (Франція);

2. 🥈 Джек Робінсон (Австралія);

3. 🥉 Габріель Медіна (Бразилія).

У жіночих змаганнях розгорнулася неймовірна боротьба за золото. Американка Керолайн Маркс отримала 7,50 за першу хвилю та значно випередила бразилійку Татьяна Вестон-Вебб, яка заробила всього 5,83. Однак друга хвиля стала невдалою для представниці США — усього 3,00, однак Вестон-Вебб не вистачило 17 десятих балів на другій хвилі для золота.

Бронзову нагороду впевнено здобула французька серфінгістка Йоханна Дефей, яка виявилася сильнішою за костариканку Брісу Геннессі.

1. 🥇 Керолайн Маркс (США);

2. 🥈 Татьяна Вестон-Вебб (Бразилія);

3. 🥉 Йоханна Дефей (Франція).