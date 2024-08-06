Париж-2024. День 11. Текстова трансляція
6 серпня, в одинадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 15 комплектів медалей у 8 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
9:05. У ніч з 5 на 6 серпня відбулися фінали чоловічих та жіночих змагань з серфінгу.
Француз Каулі Васт у поєдинку за золото переміг австралійського серфінгіста Джека Робінсона. За підсумком двох хвиль Васт заробив 17,67 бала. Робінсон отримав 7,83 за першу спробу після чого не знайшов хвилю, щоб перебити результат Каулі.
Третім у чоловічих змаганнях став бразилець Габріель Медіна, який у матчі за бронзу здолав перуанця Алонсо Корреа.
1. 🥇 Каулі Васт (Франція);
2. 🥈 Джек Робінсон (Австралія);
3. 🥉 Габріель Медіна (Бразилія).
У жіночих змаганнях розгорнулася неймовірна боротьба за золото. Американка Керолайн Маркс отримала 7,50 за першу хвилю та значно випередила бразилійку Татьяна Вестон-Вебб, яка заробила всього 5,83. Однак друга хвиля стала невдалою для представниці США — усього 3,00, однак Вестон-Вебб не вистачило 17 десятих балів на другій хвилі для золота.
Бронзову нагороду впевнено здобула французька серфінгістка Йоханна Дефей, яка виявилася сильнішою за костариканку Брісу Геннессі.
1. 🥇 Керолайн Маркс (США);
2. 🥈 Татьяна Вестон-Вебб (Бразилія);
3. 🥉 Йоханна Дефей (Франція).
9:00. 👋Доброго ранку! Розпочинається одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі! Сьогодні українські атлети змагатимуться в 4 видах спорту на попередніх етапах своїх дисциплін.
Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що Україна має шанс здобути медаль у байдарці-четвірці:
- Українська байдарка-четвірка не виграє золото — 1,01;
- Українська байдарка-четвірка не візьме медаль Олімпіади — 1,72;
- Українська байдарка-четвірка візьме медаль Олімпіади — 2,00;
- Українська байдарка-четвірка виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 11,00.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.