Американець Хокер з олімпійським рекордом виграв золото з бігу на 1500 метрів

Американець Коул Хокер виграв фінал Олімпійських ігор з бігу на 1500 метрів.

На останніх 100 метрах дистанції Хокер зміг випередити олімпійського чемпіона Токіо-2020 Якоба Інгебрігтсена з Норвегії та завершив забіг з олімпійським рекордом — 3:27.65.

Срібло здобу британець Джош Керр (3:27.79), який встановив національний рекорд Великої Британії. Бронза у ще одного американця Яред Нугусе (3:27.80).

Зазначимо, що Інгебрігтсен, якому належав попередній олімпійський рекорд (3:28.32), попри лідерство впродовж всього забігу у підсумку фінішував лише четвертим (3:28.24).

1. 🥇 Коул Хокер (США) — 3:27.65

2. 🥈 Джош Керр (Велика Британія) — 3:27.79

3. 🥉 Яред Нугусе (США) — 3:27.80

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