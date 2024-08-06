Лузан розпочинає! Розклад виступу українських спортсменів в Парижі 6 серпня

6 серпня, в одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі українські атлети змагатимуться в 4 видах спорту на попередніх етапах своїх дисциплін.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад 6 серпня

10:30. Веслувальний спорт, чоловіки. Байдарка-четвірка, Попередні запливи. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

11:00. Скелелазіння, жінки. Двоєборство. Кваліфікація. Євгенія Казбекова.

12:00. Веслувальний спорт, жінки. Каное-двійка, 500 м. Попередні запливи. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок.

12:00. Боротьба, жінки (50 кг). 1/8 фіналу. Актенже Кеунімжаєва (Узбекистан) — Оксана Лівач.

12:30. Веслувальний спорт, чоловіки. Байдарка-двійка, 500 м. Попередні запливи. Олег Кухарик, Ігор Трунов.

12:50. Легка атлетика, чоловіки. Метання диска. Кваліфікація. Артур Фельфнер.

14:00. Скелелазіння, чоловіки. Швидкість. Кваліфікація. Ярослав Ткач.

21:07. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Півфінал. Ганна Рижикова.

Напередодні Ілля Ковтун здобув срібну медаль у спортивній гімнастиці на паралельних брусах.

Усього в скарбничці України 6 медалей: 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові. У медальному заліку Україна посідає 18 місце.

6 серпня на Олімпіаді атлети розіграють 15 комплектів медалей у 8 видах спорту.